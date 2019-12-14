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Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Мы все умрем. Последствия глобализации

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Соединенные Штаты Земли? Объединенные Земные Эмираты? Всеземной Союз? Современные политические, экономические, технологические и культурные тренды направлены на сближение и объединение стран и народов. Приведет ли глобализация к превращению Земли в одну страну?

Смогут ли уживаться люди разных культур? Не станут ли из-за этого все люди одинаковыми?
Привет! Меня зовут Игорь Кривицкий, ведущий подкаста "Мы все умрем. Но это не точно". Я надеюсь, что за почти год существования этого подкаста он постепенно становился лучше, интереснее и познавательнее. Но нет предела совершенству! Поделитесь своими идеями и замечаниями, а я, в свою очередь, смогу понять, что оставить, как есть, а что изменить в подкасте "Мы все умрем. Но это не точно".
Утописты и антиутописты прошлого пытались представить себе, какой может стать "единая Земля". По мнению экспертов, в той или иной степени прогнозы фантастов прошлого сегодня близки к реальности. Может ли глобализация привести к полному слиянию всех государств и наций? Не приведёт ли это к унификации всех людей, стиранию и исчезновению культур, языков и традиций?
Объясняет и комментирует Владимир Якунин, доктор политических наук, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ, заведующий кафедрой государственной политики МГУ и председатель попечительского совета исследовательского центра "Диалог цивилизаций", а также доктор Улид Али, футурист, основатель и президент компании Future Cities Council.

Подкаст подготовлен при поддержке Youth Global Forum 2019.

Мы уже говорили на похожие темы в предыдущих эпизодах – например, о безработице будущего или о возможном глобальном демографическом кризисе.
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Теги:
Земля, глобализация


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