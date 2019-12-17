Режиссер фильма об Искандере: на съемочной площадке чувствовали "присутствие" Фазиля

Где проходили съемки документального фильма о Фазиле Искандере, и какую задачу ставил перед собой режиссер, в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал продюсер и режиссер фильма Григорий Илугдин.

Премьера документального фильма "Виноград на снегу", посвященного абхазскому и российскому писателю Фазилю Искандеру, состоится 17 декабря в Центральном доме кино в Москве.

Первое ограничение, которое было установлено при создании фильма, это то, что в нем не будет авторского комментария. Задача была сложная, отметил режиссер фильма Григорий Илугдин.

"Я слышал о том, что в свое время Фазиль Искандер записал пластинку, где читал свой рассказал "Начало", стихи и повесть "Широколобый". К счастью, эта пластинка оказалась у Антонины Хлебниковой (ред. – супруга Фазиля Искандера). Мы тут же ее оцифровали, и фильм сделан таким образом, что зритель как бы читает произведение Искандера, слыша его голос, а читал он великолепно. Сразу отпала потребность в актерском участии. Мы снимали натуру именно в Абхазии, сняли огромные эвкалипты, которые он сажал на набережной Сухума. Съемки проводились в районе Нового Афона, где снимали ущелье для стихотворения "Кувшины". Совершено поразительная вещь его стих "Старик и старуха". Мы смогли найти два настоящих абхазских типажа, женщину и мужчину преклонных лет", - рассказал Илугдин.

Режиссер фильма отметил работу группы абхазских операторов, которые справились с задачей, поставленной перед ними.

"Операторская группа над картиной была вся абхазская, и сделал я это специально. Их профессионализм и дисциплина меня поразили. Думаю, во всем этом есть знак, над нами всеми витало присутствие Фазиля Абдуловича", - сказал Илугдин.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Фильм "Виноград в снегу" снял кинорежиссер-документалист Григорий Илугдин, картину он приурочил к 90-летию со дня рождения писателя Фазиля Искандера.

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