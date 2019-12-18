Козлов о подготовке НАТО к военному конфликту: Россия готова отразить любые угрозы

Заявление Генштаба о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Козлов.

НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту. Об этом говорят сценарии интенсивных военных учений альянса.

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".

Герасимов, выступая во вторник на брифинге перед военными атташе иностранных государств, напомнил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а в ходе декабрьского саммита НАТО было заявлено, что оперативность переброски сил усиления на "восточный фланг" альянса существенно выросла.

По словам главы Генштаба, с 2016 года члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году предусматривается увеличение этого показателя на 400 миллиардов долларов. Кроме того, для обеспечения доминирования в космосе на саммите было принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

Нужно понимать, что речь идет только об изменении риторики, отметил в эфире радио Sputnik политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института Управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов.

"НАТО после прекращения действия Варшавского договора как была, так и осталась организацией, которая преимущественно направлена на сдерживание России и противостояние ее военным усилиям. Начальник Генштаба – это человек, который по умолчанию должен привлекать внимание к тем реальным и потенциальным угрозам, которые стоят перед Россией. А с другой стороны он должен предостерегать наших потенциальных друзей против чрезмерного увлечения гонкой вооружения. То есть это заявление было совершенно точно направлено на то, чтобы его услышали. Потому что сделано оно было перед военными атташе западных государств. Можно сколько угодно называть Россию противником, а Россия будет готова отразить любые угрозы, направленные против нее", - сказал Козлов.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России представляет угрозу безопасности страны. Он также отметил, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений. При этом глава государства напомнил, что Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, чтобы совместно противодействовать реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.

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