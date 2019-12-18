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Лавриков об акции "Дорога памяти": вклад в строительство храма Вооруженных сил России

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На пресс-конференции в Sputnik пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков рассказал, какой вклад Абхазия внесет в акцию "Дорога памяти", приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 

Акция "Дорога памяти" пройдет сразу в трех районах Абхазии – Очамчырском, Гулрыпшском и Сухумском, где будет осуществлен забор земли в воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны.

 

В рамках нее будут производить выемку земли в местах захоронения советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Затем капсулы с частицами грунта из Абхазии разместят на территории мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил России, который расположен в Московской области.

"В настоящее время в Московской области, в парке "Патриот" возводится главный храм Вооруженных сил России. Это не просто храм, это целый мемориальный комплекс, который включает в себя галерею "Дорога памяти", где будет основной массив информации по участникам Великой Отечественной войны. Забор земли – это часть вклада в эту галерею памяти", – объяснил на пресс-концеренции Денис Лавриков.

Цель акции "Дорога памяти" - помочь сохранить историю Второй мировой, не допустив ее переписывания.

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