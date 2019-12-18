Вышинский об угрозе властей Эстонии сотрудникам Sputnik: для члена Евросоюза это дико

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.

"Это одна из форм давления на журналистов, поскольку им не предъявляют претензий по повод их профессиональной работы. Им просто запрещают иметь дело с определенной редакцией. Это не выглядит ничем иным, как запрет на профессию... Это уже выходит за рамки вопросов, касающихся свободы слова. Людей лишают права на выбор, не только на профессию, человека лишают свободы воли. Для страны, которая является членом Евросоюза, это выглядит дико в 21 веке. У этой истории наверняка существует мощная политическая подоплека, иначе это объяснить не могу", - сказал Вышинский.

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса Sputnik Estonia. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.

Читайте также: