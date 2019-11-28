Глубокая "заморозка": в Sputnik Эстония рассказали, как агентство "выдавливают" из страны

Инициатором давления на банковские структуры и контрагентов Sputnik в Эстонии является государственное "Бюро данных об отмывании денег" Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Эстонские власти пытаются "выдавить" из страны агентство "Россия сегодня", оказывая финансовое давление на работу медиагруппы, сообщает РИА Новости.

"В конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств от МИА "Россия сегодня" сотрудникам Sputnik Эстония, налоговые платежи и платежи за аренду офиса. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции, и это на фоне того, что в течение почти четырех лет работы Sputnik в Эстонии денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков", - говорится в заявлении пресс-службы "Россия сегодня".

В пресс-службе медиагруппы отметили, что попытки помешать работе агентства предпринимаются несмотря на то, что большая часть его сотрудников - граждане республики.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытия банковских счетов соискателей работы в Sputnik в Эстонии.

"Наверное, нигде мы не сталкиваемся, нигде, в том числе в арабских странах, в разных других странах, мы не сталкиваемся с такой работой тоталитарной машины, как в Эстонии. Когда даже людей, которые пришли к нам на собеседование, соискателей работы, которых мы еще даже не взяли на работу и, может быть, не взяли бы никогда, их вызывают спецслужбы, допрашивают, о чем вы говорили, кто с вами говорил", - сообщила Симоньян в рамках программы "60 минут" на телеканале Россия 1.

По ее словам, это происходит в Эстонии уже много лет и повсеместно.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями прессы в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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