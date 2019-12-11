Елка, ярмарка и карнавал: как к Новому году готовится Гал

Праздничные новогодние мероприятия в Галском районе начнутся 23 декабря детскими представлениями и завершатся 27 декабря карнавалом для взрослых.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ярмарку и карнавал для взрослых проведут в Гале к Новому году, об этом в интервью корреспонденту Sputnik сообщила завотделом культуры администрации района Лейла Колбая.

Ярмарка будет работать на центральной площади Гала перед Домом культуры с 23 по 27 декабря. В ней могут участвовать все жители района, которым есть что предложить покупателям.

"Ярмарку будут проводить сами жители района, которые имеют возможность принести фрукты, игрушки, новогодние подарки. Ярмарка, на наш взгляд, не только создаст новогоднюю атмосферу, но и даст возможность жителям города и сел немного подзаработать", – подчеркнула Колбая.

В районе также запланированы праздничные мероприятия. 23 декабря в 15:00 в Доме культуры покажут детский спектакль "12 месяцев", который организовывает Россотрудничество.

24 декабря в Доме культуры в 12:00 начинается районный праздник для воспитанников детсадов, а в 14:00 – для школьников. В нем будут участвовать все школы и сады района. После мероприятия дети получат подарки.

"Ни один ребенок не останется без подарка. У нас в этом году появился добрый эльф, который не хочет называть своего имени. Он принесет нам 150 подарков для детей. Также Россотрудничество принесет 200 подарков. Никто без подарков не останется", – рассказала Колбая.

26 декабря в 15:00 детский сад "Свирель" покажет новогоднюю сказку. А уже 27 декабря в 18:00 начнется новогодний карнавал, который проводит администрация города совместно с Домом культуры.

"Это праздник для взрослых, то есть детей там вовсе не будет. В этом году мы собираемся сделать карнавал строго по пригласительным, строго в костюмах и в масках. Там будут разные розыгрыши, будет фуршет. Мы приглашаем учителей школ, воспитателей детских садов, сотрудников администрации города, абсолютно все организации", – рассказала одна из организаторов, директор районного Дома культуры Тея Басария.

В Гале уже начали оформлять главную городскую елку. В 2018 году администрация города приобрела новую искусственную елку. Украсят новогоднее дерево игрушками и светодиодами.

"Но игрушек будет минимум. Естественно на елке будет и символ этого года – мышка. Думаю, елка понравится жителям города", – отметила Тея Басария.

Территорию вокруг елки украсят светящимися скульптурами оленей и кареты. Карету и оленей своими руками сделали сами сотрудники Дома культуры и администрации района.

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