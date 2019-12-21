Девочка, живущая в клинике: может ли изоляция от мира сломать жизнь

В центре конфликта непонятных интересов взрослых оказался ребёнок. Как такое стало возможным?
Мы записали спецвыпуск подкаста, потому что этот случай глубоко поразил и возмутил нас.
Как разрешится ситуация? Как в России отстаивают интересы детей и что должны делать взрослые, если видят нарушение прав ребенка? Есть ли шансы у девочки обрести нормальное детство и семью? Что нужно для её реабилитации и возвращения в общество? Что двигало родителями девочки, когда они решили "заточить" ее в клинике? Как изоляция влияет на формирование личности ребёнка?
Вопросов слишком много, поэтому в эпизоде участвуют разные эксперты: президент фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская (именно она начала привлекать к этой проблеме внимание), адвокат Полина Дюдина, кризисный психолог Мария Зеленова, психиатр Николай Бондарев, психологи Варвара Делибалт и Наталья Богданович.
1:45 Елена Альшанская о том, почему иногда опеке кажется неочевидным нарушение прав детей, и об "извращенной заботе родителей"
6:55 о законе "изъятия родителя из семьи"
7:35 как, по мнению Елены Альшанской, ситуация будет развиваться дальше
8:06 как в России защищают права ребёнка и что делать, если узнал о нарушении – адвокат Полина Дюдина
12:25 о лишении детства и нарушении привязанности в результате изоляции – кризисный психолог Мария Зеленова
14:15 какие взрослые вырастают из таких детей
15:50 сколько времени потребуется на реабилитацию и что бы было, если проблему так и не раскрыли
19:15 возможно ли, что в проблеме замешан делегированный синдром Мюнхгаузена – психиатр Николай Бондарев
23:57 что такое "синдром Маугли" и как депривация сказывается на психическом развитии ребёнка – психологи Варвара Делибалт и Наталья Богданович
28:33 о госпитальном синдроме: как дети травмируются в больничных условиях
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