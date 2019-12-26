01:41 27 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.77
  • EUR68.50
Поиск
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Захарова: против российских СМИ в Эстонии идет "планомерная работа"

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102910/28/1029102803.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191226/1029101953/Zakharova-protiv-rossiyskikh-SMI-v-Estonii-idet-planomernaya-rabota.html

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала травлей действия эстонских властей в отношении сотрудников Sputnik Эстония.

Традиционный брифинг официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова провела в желтой жилетке, присоединившись к флэшмобу в поддержку Sputnik Эстония.

"Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации Sputnik Эстония, а конкретно, каждого сотрудника, который ходит на работу, - она не допустима. Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik. Каково быть сейчас на месте сотрудников, которые вместо того, чтобы готовиться к праздникам и выполнять при этом свою работу качественно, думают о своем будущем, не нарушив, подчеркиваю, не нарушив при этом ни одного закона - ни страны пребывания, ни связанного с профессиональной этикой", - сказала Захарова.

Владимир Мамонтов
© Sputnik
Журналист Мамонтов о Sputnik: власти Эстонии играют роль сторожевых псов

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский ранее запустил флэшмоб в поддержку портала Sputnik Эстония. Символом флэшмоба #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!") и желтая жилетка.

К акции уже присоединились член комитета по международным делам Госдумы РФ Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В декабре нынешнего года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня".

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Юбилей главного мушкетера: Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет
Локальные очаги по всей Абхазии: МЧС опубликовало кадры лесных пожаров
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться