Захарова: против российских СМИ в Эстонии идет "планомерная работа"

Традиционный брифинг официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова провела в желтой жилетке, присоединившись к флэшмобу в поддержку Sputnik Эстония.

"Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации Sputnik Эстония, а конкретно, каждого сотрудника, который ходит на работу, - она не допустима. Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik. Каково быть сейчас на месте сотрудников, которые вместо того, чтобы готовиться к праздникам и выполнять при этом свою работу качественно, думают о своем будущем, не нарушив, подчеркиваю, не нарушив при этом ни одного закона - ни страны пребывания, ни связанного с профессиональной этикой", - сказала Захарова.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский ранее запустил флэшмоб в поддержку портала Sputnik Эстония. Символом флэшмоба #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!") и желтая жилетка.

К акции уже присоединились член комитета по международным делам Госдумы РФ Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В декабре нынешнего года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня".

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