Матвиенко об угрозах сотрудникам Sputnik Эстония: это беспредел

В связи с ситуацией в Sputnik Эстония, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российскую сторону в письменной форме обратиться в ОБСЭ, Европарламент и Совет Европы по вопросу соблюдения свободы слова и прав СМИ.

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, который назвал Sputnik Эстония пропагандистским агентством, а не журналистским изданием.

"В данном случае речь идет о покушении на свободу деятельности СМИ в нарушение обязательств Эстонии перед ОБСЕ и Советом Европы", — отметил Алексей Пушков.

Оценка деятельности Sputnik Эстония министром иностранных дел прибалтийского государства является чисто субъективной, считает Алексей Пушков.

Ситуацию прокомментировала спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

"Делегации ПАСЕ, ОБСЕ надо обязательно поднять эту тему. Надо письменно обратиться к тому, кто отвечает за свободу СМИ в ОБСЕ, обратиться в Европарламент, в Совет Европы. Это беспредел! Угрожают людям уголовным преследованием за то, что они работают журналистами в одном из СМИ. Подготовим письменное обращение и получим от них ответ, потому что устно они согласны, а активных действий по соблюдению свободы слова, прав средств массовой информации не предпринимают", - сказала Матвиенко.

Осенью 2019 года сотрудники Sputnik Эстония столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны властей и финансовых учреждений. Первый удар нанесли эстонские филиалы международных банков, которые заморозили переводы заработных средств, а также налоговые и другие платежи. В результате арендодатель вынужден был разорвать с редакцией договор об аренде офиса.

В середине декабря Бюро данных по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны направило сотрудникам Sputnik Эстония письма с угрозами уголовного преследования в случае, если те до 1 января 2020 года не покинут свое место работы, прекратив трудовые отношения с головной организацией.

Ведомство аргументировало это необходимостью выполнения санкций, которые в 2014 году были введены против гендиректора МИА "Россия сегодня" (медиагруппа, к которой относится Sputnik — Ред.) Дмитрия Киселева. При этом само МИА "Россия сегодня", принадлежащее российскому государству, ни в одном санкционном списке не значится, и ни в одной стране ЕС подобных мер к его сотрудникам не применяется.

Действия официального Таллинна в отношении Sputnik Эстония в МИА "Россия сегодня" назвали произволом, а главный редактор Маргарита Симоньян публично обратилась к эстонскому президенту Керсти Кальюлайд с призывом не допустить аресты журналистов.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе.

В МИД России назвали ситуацию возмутительной, отметив, что власти Эстонии "в своей травле российского информагентства перешли на такие тоталитарные методы, как грубое запугивание его работников и партнеров карательными мерами". Президент Владимир Путин заверил, что Россия сделает все возможное, чтобы поддержать своих журналистов.

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