"Это надолго": отдых с детьми… серьезно?!

С какого возраста можно начать путешествовать с грудничком? Как проходит адаптация ребенка к новому месту и какие "неожиданные" мелочи могут разрушить планы родителей? О чём паре стоит договориться заранее?

Записали инструкцию, на что нужно обязательно обратить внимание перед первой поездкой на отдых с детьми.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как поехать с ребёнком в отпуск и отдохнуть.

Об этом Настя и Лина спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей. Она делится своим "отпускным" опытом, и, с точки зрения психологии, объясняет, как сделать семейный отдых комфортным (насколько это возможно).

О том, как всем не перессориться в дороге и вернуться действительно отдохнувшими, можно прочитать здесь.

2:10 во сколько можно начинать путешествовать с грудничком

4:40 что стоит учесть в поездке

5:50 как проходит адаптация ребёнка к новому месту (о непривычных мелочах, которые могут разрушить планы родителей)

7:30 что делать, если у ребёнка чёткие вкусовые предпочтения

9:10 о чём партнёрам надо договориться заранее

11:10 как дети переносят джетлаг и сколько времени нужно на адаптацию

13:00 какие виды транспорта удобнее для семейного путешествия

15:10 как ребёнку облегчить взлёт и посадку самолёта

18:10 как выбрать культурную программу, чтобы все были счастливы

20:00 как долго можно гулять с ребёнком, чтобы он не начал капризничать

21:40 как отказать детям, если они клянчат ненужные сувениры

22:40 последнее очень важное правило: выучите, как устроены зарубежные туалеты

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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