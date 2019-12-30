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Константин Пилия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пилия об оценке работы Кварчия: удивил Горсобрание

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191230/1029122850/Piliya-ob-otsenke-raboty-Kvarchiya-udivil-Gorsobranie.html

Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия дал оценку работы исполняющего обязанности главы столицы Кана Кварчия.

21 октября президент Рауль Хаджимба освободил Адгура Харазия от должности главы столичной администрации и назначил исполняющим обязанности Кана Кварчия.

Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия в эфире радио сказал, что работа Кана Кварчия в должности исполняющего обязанности главы столицы только импонирует.

"Глава вошел в должность, когда бюджет Сухума уже был сформирован. Бюджет формирует исполнительная власть, а самоуправление только утверждает, и вот слово "формирует" не дает нам возможности напрямую участвовать в формировании бюджета, но мы пишем письма, обращения в управления на ту или иную проблему, и бывает так, что это отражается в бюджете. Чаяния людей через депутатов мы исполняем письмами, и некоторые программы входят, но, к сожалению, не все. У главы, вступив в должность, не было возможности даже форматировать, он вошел на готовый бюджет. Мы остались в рамках прошлого года, но любую ситуацию, если будет желание, можно повернуть. Мы можем средства перебросить со статьи на статью, это по законодательству только с разрешением депутатов. С новым мэром по работе мы раньше не пересекались, и своими деловыми качествами он нас удивил. Только слова похвалы можно сказать, надеемся, что эта работа будет продолжена", - сказал Пилия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.   

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