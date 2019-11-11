По следам инспекций: как в Сухуме выполняют поручения Кана Кварчия

Как выполняются поручения исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия, над чем сейчас работают коммунальные службы столицы и что им еще предстоит сделать, в материале Sputnik Абхазия.

На прошлой неделе, исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия провел инспекционные выезды по столице, в том числе посетил набережную, Центральный рынок, вокзалы и дал поручения службам навести порядок и чистоту в городе.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Мосты, улицы, фонари

Чтобы узнать, как выполняются поручения исполняющего обязанности главы администрации столицы, мы отправились на Келасурский мост, где уже несколько дней работает МУП "Зеленое хозяйство". На помощь к ним пришли сотрудники госкомпании "Абхазавтодор", в ведении которой дороги и мосты республиканского значения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Результат работы коммунальных служб города Сухум

Пока коммунальщики расчищали заросли вокруг моста, дорожники красили ограждения, а работники "Горсвета" чинили освещение.

Начальник коммунального управления администрации Сухума Дмитрий Ахуба рассказал, что по поручению главы администрации, всю прошлую и эту неделю продолжаются работы коммунальных служб по благоустройству города.

"Коммунальные службы столицы проводили очистку и обрезку деревьев и кустарников на прошлой неделе по улице академика Марра, а также провели работы по обрезке сухих листьев пальм и формовочной обрезке кустарников по улице Званба у памятника жертвам репрессий", - рассказал Ахуба.

Руководитель "Абхазавтодора" Борис Ачба, сообщил, что Кан Кварчия обратился с просьбой оказать помощь городским службам.

Сейчас "Абхазавтодор" проводит работы на Келасурском и Белом мостах, после чего планирует заняться и другими объектами в Сухуме.

"Келасурский мост давно не приводился в порядок. Последний раз его красили пять или шесть лет назад. Коммунальные службы провели вырубку деревьев около моста, так как ограничивался обзор участникам движения", - рассказал Ачба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Результат работы коммунальных служб города Сухум

Кроме покраски Келасурского моста, планируется заменить отбойники. "Там очень неприглядные и небезопасные железные отбойники, мы их будем снимать и делать бетонные, не выше 50 сантиметров", - заметил он.

Работы на Келасурском мосту продолжаются уже пять дней.

"Сначала его почистили под покраску, сейчас работники покрывают мост краской. Думаю, что в течение четырех или пяти дней закончим покраску и заливку отбойников. Сегодня здесь работают девять человек, надеюсь, что мы сможем закончить пока не пошел дождь", - рассказал представитель "Абхазавтодора" Вячеслав Аршба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Результат работы коммунальных служб города Сухум

После восстановления Келасурского моста планируется привести в порядок мост в Синопе, затем приступят к Красному мосту.

"Почти год назад с Красного моста улетела машина, водитель к счастью не пострадал. Он старается нам помочь в восстановлении моста, но он не нашел мастера по чугуну, даже за пределами республики, в Адлере. Мы подключились к этому, и если нужно будем заказывать ограждение в Ростове, так как в Абхазии чугун не льют", - сказал Борис Ачба.

Он отметил, что части ограждения должны быть именно из чугуна, так как из этого материала они были сделаны изначально.

Ачба рассказал, что освещение на мостах уже отремонтировано силами "Горсвета". Сумма, которая понадобится для восстановления моста, пока не определена. Водитель, по вине которого было деформировано ограждение, возможно, частично оплатит ремонт.

Вода, мусор, палатки

Начальник коммунального управления администрации столицы Дмитрий Ахуба рассказал, что в планах также полностью восстановить освещение дороги по Кодорскому шоссе.

"Коммунальщики провели работы по устранению утечек питьевой воды на проспекте Аиааира и по улице академика Марра. На завтра запланированы работы по восстановлению водопроводной сети на улице Акиртава. После того, как закрылась наша городская свалка, было заключено соглашение о том, чтобы вывозить твердые бытовые отходы на Галский полигон. Что касается порубленных веток и деревьев вопрос с вывозом полностью не был решен, так как возить слишком далеко. Была устная договоренность, мы вывозили такой груз в Сухумский район для дальнейшей утилизации", - отметил он.

Среди других поручений, которые и. о. главы администрации Сухума дал 8 ноября, решить вопрос с выносными торговыми объектами на углу улицы Гумистинская, напротив "Сухум-маркета", и грузовиками, которые использовались как складское помещение. Они не только портили облик места, но и закрывали обзор водителям автомобилей. Поручение Кварчия выполнили вечером того же дня.

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