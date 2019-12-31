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Алиса Гицба
© Фото : Алиса Гицба

Гицба: Сухум - город детства, по которому я всегда скучаю

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191231/1029124321/Gitsba-Sukhum-gorod-detstva-po-kotoromu-ya-vsegda-skuchayu.html

Солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России в эфире радио Sputnik подвела итоги уходящего года и рассказал о главном событии для нее.

Каждая поездка в Абхазию для меня - значимое и главное событие, сказала Гицба в эфире радио Sputnik.  

"Я не могу обойти столицу, всегда стараюсь там побывать, хотя бы пару дней, потому что город моего детства, город, в котором я выросла, город, по которому я всегда очень скучаю, – это Сухум. У меня там есть самое любимое место, на набережной Махаджиров, там, где эвкалиптовая роща.

Алиса Гицба
© Фото : страница Алисы Гицба в Facebook
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Целый год я вынашиваю мечту посидеть там на лавочке, подышать этим воздухом, посмотреть на приливы и отливы, полюбоваться закатом. Если мне удается это выполнить, то я считаю себя счастливым человеком. В этом году у меня была такая возможность. Я считаю, что это очень сильный энергетик, это дает очень мощную подпитку, и мне потом хватает сил на то, чтобы жить в Москве насыщенной, бурной творческой жизнью, петь концерты спектакли, посещать репетиции и ездить в другие города. Это все благодаря тому, что у меня есть вот такое место силы – моя родина, моя Абхазия", - сказал Гицба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.      

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