"Как вы это делаете": сомелье Сосновский про снобизм и стереотипы

Правда ли, что сомелье хмелеют во время работы, а алкоголизм — это профессиональная болезнь? Может ли сомелье быть непьющим? Чем профессиональные конкурсы похожи на спорт? Где и как можно научиться разбираться в вине, и нужно ли для этого обязательно становиться сомелье?
Почему "в вине" снобизм неуместен, объясняет президент Московской Ассоциации Сомелье, победитель XVIII Российского конкурса сомелье Роман Сосновский:
01:05 От сидра до ракии: что входит в компетенцию сомелье
02:50 "По долгу службы приходится пить все". Про любимые вина и профдеформацию
03:40 Тетрадь для записей, вино для дегустации. Как и где учат на сомелье
06:00 Сорт вина, год урожая, способ приготовления. Что такое слепая дегустация и нужен ли этот навык в реальной жизни
09:30 Времена, когда белое — к рыбе, а красное — к мясу, давно прошли?
12:50 Кто такие кавист и летающий энолог, и чем они отличаются от сомелье
15:45 В Питере — пить? Где лучше приобщаться к винной культуре
18:40 Блоги и школы. Куда идти за информацией новичку
20:30 Почему пить сухое — это признак вкуса, а "домашнее" лучше не пробовать
22:45 Дешевле какой суммы не стоит покупать вино в России и надо ли опасаться вина в коробках
24:20 Существуют ли универсальные вина?
25:30 Из чего сделаны вина по 150 рублей и существует ли порошковое вино
30:00 Диоксид серы, дрожжи, бентонит. Про натуральные добавки
33:25 Стереотипы и научные споры про винтовые крышки
36:30 Выдержанное или молодое. Какому вину нужен возраст
37:45 Дорогие и дешевые сладкие вина. Уместен ли по отношению к ним снобизм?
40:40 Есть ли виноделие в России? Про производство и конкуренцию
46:10 Белое, красное, игристое? Идеальная винная карта для Нового года
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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