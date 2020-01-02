"Как вы это делаете": сомелье Сосновский про снобизм и стереотипы

Можно ли запивать устрицы красным, а шашлык — белым? Чем дольше хранится вино, тем лучше? Признак плохо вина — винтовая крышка и картонная коробка, а хорошего — высокая цена? Сомелье Роман Сосновский отвечает на стыдные вопросы и рекомендует напитки к новогоднему столу.

Правда ли, что сомелье хмелеют во время работы, а алкоголизм — это профессиональная болезнь? Может ли сомелье быть непьющим? Чем профессиональные конкурсы похожи на спорт? Где и как можно научиться разбираться в вине, и нужно ли для этого обязательно становиться сомелье?

Почему "в вине" снобизм неуместен, объясняет президент Московской Ассоциации Сомелье, победитель XVIII Российского конкурса сомелье Роман Сосновский:

01:05 От сидра до ракии: что входит в компетенцию сомелье

02:50 "По долгу службы приходится пить все". Про любимые вина и профдеформацию

03:40 Тетрадь для записей, вино для дегустации. Как и где учат на сомелье

06:00 Сорт вина, год урожая, способ приготовления. Что такое слепая дегустация и нужен ли этот навык в реальной жизни

09:30 Времена, когда белое — к рыбе, а красное — к мясу, давно прошли?

12:50 Кто такие кавист и летающий энолог, и чем они отличаются от сомелье

15:45 В Питере — пить? Где лучше приобщаться к винной культуре

18:40 Блоги и школы. Куда идти за информацией новичку

20:30 Почему пить сухое — это признак вкуса, а "домашнее" лучше не пробовать

22:45 Дешевле какой суммы не стоит покупать вино в России и надо ли опасаться вина в коробках

24:20 Существуют ли универсальные вина?

25:30 Из чего сделаны вина по 150 рублей и существует ли порошковое вино

30:00 Диоксид серы, дрожжи, бентонит. Про натуральные добавки

33:25 Стереотипы и научные споры про винтовые крышки

36:30 Выдержанное или молодое. Какому вину нужен возраст

37:45 Дорогие и дешевые сладкие вина. Уместен ли по отношению к ним снобизм?

40:40 Есть ли виноделие в России? Про производство и конкуренцию

46:10 Белое, красное, игристое? Идеальная винная карта для Нового года

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