Все в цвет: как правильно сочетать алкоголь и блюда новогоднего стола

Советами о том, какие алкогольные напитки сочетаются с новогодними и абхазскими традиционными блюдами, рассказали корреспонденту Sputnik сотрудники компании "Вина и воды Абхазии".

Какой же Новый год в Абхазии без "игривого" шампанского, домашнего вина и чачи? Все эти напитки давно прочно заняли свое место на праздничном столе, но далеко не все задумываются над тем, что из них подходит тому или иному блюду.

Бадри Есиава, Sputnik

Руководитель лаборатории "Вина и воды Абхазии" Валентина Аргун поделилась, как она сама называет, классическим правилом о том, как сочетать блюда и алкогольные напитки. Что касается вина, все очень просто. Главное уметь различать цвета и применять этот метод, пока гастрономическое веселье не лишило вас этого навыка.

CC0 Белое вино

"Белое с белым, красное с красным. То есть, белое полусухое и сухое вино нужно сочетать с белым куриным мясом, с салатами светлого цвета, например, как оливье. Этот вид напитка должен быть немного охлажденным. Красное вино – с телятиной, говядиной, красной рыбой, дичью и температура вина, в отличие от белого, должна быть приближена к комнатной", - объяснила Аргун и добавила, что такой подход сложился у виноделов еще много десятилетий назад.

CC0 Девушка с бокалом красного вина

Полусладкие вина сочетаются больше с фруктами, десертом и кофе. Шампанское – напиток универсальный, уверена Аргун. Брют и сухое шампанское подходит почти ко всем гастрономическим яствам, конечно, кроме первых блюд, холодца, селедки. Их следует запивать водкой или же, так как речь идет об абхазском застолье, чачей.

Чача, пожалуй, "королева" среди алкогольных напитков на абхазском столе. Ею в республике могут запивать абсолютно все блюда из традиционной кухни. Особенно хорошо она подходит к холодным закускам.

По мнению Аргун, коньяк – это самый "коварный" напиток и шутки с ним плохи. Мера и осторожность нужны во всем, но в случае с коньком, его выпитого количества не должна превышать 150 миллилитров за раз.

CC0 Рюмка чачи

"От большего количества выпитого коньяка вашему организму будет тяжело. Во-первых, от коньяка пьянеют быстрее, чем от водки, так как в нем содержатся дубильные вещества. Он также признан элитным напитком и коньяк нельзя выпивать, как, например, обычно пьют чачу. Только глоточками", - рассказала руководитель лаборатории.

Коньяк вполне приятно закусывать тонкими ломтиками сыра, лимона. Российский император Николай II предпочитал посыпать лимон сахарной пудрой и кофе. В народе такой метод потребления коньяка прозвали "николашкой" и сегодня многие используют его. Особой изысканностью можно назвать привычку аристократов смаковать коньяк во время приема устриц или кальмаров. Этот напиток, по мнению Аргун, не сочетается с жирной и горькой пищей, которые портят его вкус.

Правило распития

Помимо умеренного потребления алкогольных напитков, существует общепринятые правила их распития. К примеру, температура вина не должна превышать 16С, коньяк любит тепло и перед тем, как сделать первый глоток, желательно согреть бокал примерно до 20С в ладони.

"Тепло раскрывает букет коньяка. Более того, он должен быть разлит в бокалы с правильной формой. Коньяк с многолетней выдержкой, от десяти и больше лет, лучше наливать в бокал с расширяющимися кверху краями. Для коньяков с меньшей выдержкой подойдет обычный бокал", - отметила Аргун.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Коньяк

Валентина Аргун призналась, на новогоднем столе у нее дома обязательно должны быть шампанское и коньяк. Присутствие вина в ее семье пункт не обязательный.

У химика лаборатории "Вина и воды Абхазии" Жанны Асатурян философский подход к застолью. Она считает, превращать ритуал вкушения напитков в "попойку", нельзя.

"Если человек хочет охмелеть, то это его дело, но если он желает приятно провести время, пообщаться, насладиться вкусовыми качествами напитков, то пить стаканами не следует. Надо пить глотками, ощущая вкус и ароматы. Это все равно что съесть какое-то блюдо и не понять его вкуса", - сказала Асатурян.

Качество и вкус вина можно понять после одного или двух бокалов. Выпивать больше этой меры, а также смешивать несколько видов алкоголя, чревато последствиями.

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