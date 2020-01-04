Как бы мы ни проводили самые длинные выходные в году, хочется отдыхать и не чувствовать вину за то, что не делаешь ничего полезного. Но где золотая середина между "продуктивными выходными" и бессмысленным времяпрепровождением?
"ЯсноПонятно". Как провести выходные, чтобы не пожалеть
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Что такое нервоз выходного дня и как с ним бороться? Почему именно в выходные острее всего ощущается FoMO? Может, пора перестать откладывать "настоящую жизнь" на выходные, и начать жить прямо сейчас?
Как это сделать, разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Психотерапевт Дарья Бондаренко рассказывает, как спланировать свои выходные, чтобы они получились действительно удачными.
С 1 января 2019 года в Абхазии начали действовать две целевые программы, направленные на обеспечение жильем наиболее уязвимых и нуждающихся в жилье категорий граждан - госпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище 2021".