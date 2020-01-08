Вильфанд о глобальном потеплении: проблема остра и тревожна

Уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире, сообщил на пресс-конференции в Москве и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом проблема глобального потепления очень остра, она действительно тревожная. Повышается уровень мирового океана и это достоверные, четкие данные, спутниковая информация. И усиливается существенно кислотность океана, и повышается повторяемость волн тепла, которые, несмотря на ласковое название, губительны для людей среднего и пожилого возраста. Потому что происходят очень сложные биохимические процессы, когда температура в течение длительного времени существенно превышает многолетние значения и человек выбивается из ритма обычной нормальной погоды. Факт и то, что увеличиваются действительно опасные явления. И само по себе тревожно таяние ледников, потому что речь идет не о ледниках в океане, а о ледниках на континенте, ведь большое количество рек имеют ледниковое питание. И когда ледники уходят далеко в горы, возникают огромные проблемы. Зона вечной мерзлоты перестает быть вечной, а принцип вечности определял развитие инфраструктуры, строительство домов и прочее. Границы вечной мерзлоты начинают уходить к северу. Дома начинают проседать, как, например, в Якутии – дома, построенные 100 лет назад проседают и первые этажи становятся подвалами", - рассказал Вильфанд в эфире радио Sputnik.

Однако, Роман Вильфанд уверен, что человечество справится с проблемой глобального потепления.

"Глобальное потепление – это неизбежный факт. Но существует два направления: первое – препятствование скорости глобального потепления, второе – адаптация к глобальному потеплению. Нужно создавать нормальные инженерные сооружения при строительстве, а не рассчитывать, что будет вечный фундамент в зоне вечной мерзлоты… Количество осадков в целом не изменится, но произойдет географическое перераспределение этих осадков. В умеренных широтах годовое количество осадков не изменится, в северных регионах, где никто не живет – увеличится, а в южных регионах – уменьшится, эти зоны станут еще засушливыми, а это приведет к проблемам", - сообщил ученый.

Но, как подчеркнул Вильфанд, ко всем изменениям климатам нужно адаптироваться и не бояться.

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