"Неописуемые страдания": ученые рассказали о последствиях глобального потепления

К неутешительным выводам специалисты пришли благодаря информации, полученной в ходе 40-летних наблюдений за окружающей средой.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, подписали документ, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если как можно скорее не предпринять шаги для сокращения выбросов углекислого газа, передает РИА Новости со ссылкой на научный журнал BioScience.

Пессимистичный прогноз специалистов сделан на основании информации, полученной в ходе 40-летних наблюдений. Полученные данные включают в себя информацию о потреблении энергии, температуре поверхности Земли, росте народонаселения, темпах обезлесения, массе полярных льдов, ВВП и выбросах углекислого газа.

По мнению одного из авторов документа сотрудника Университета Сиднея Томаса Ньюсома, ученые должны выполнить моральный долг и предупредить мир о чрезвычайной экологической ситуации. Его коллега из Университета Штата Орегон Уильям Риппл отметил, что скорость, с которой происходят климатические изменения, ускоряется стремительнее, чем ожидали многие исследователи.

Специалисты обратили особое внимание на то, что человечество пока еще может предпринять определенные меры для изменения ситуации. Они перечислили несколько сфер, в которых необходимы первоочередные шаги для замедления глобального потепления.

В частности, ученые призвали заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, вводить высокие "углеродные налоги", сократить выбросы нестойких загрязнителей, отойти от стремления к росту ВВП и улучшению материального положения, остановить массовую вырубку лесов и потреблять меньше животной пищи в пользу растительной.

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