Эксперт о противостоянии США и Ирана: мировая эскалация вышла на новый уровень

Большая война между США и Ираном крайне маловероятна, потому что удар Штатов по Сулеймани на десять процентов носил логику противостояния, а на девяносто процентов - носил внутриполитический характер. Такое мнение высказал в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности, генеральный директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ.

На фоне инцидента с украинским Boeing, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter поддержал митингующих в Иране. О солидарности с ними он сообщил на английском и фарси. В свою очередь, поддержку Штатам оказывает Великобритания. К слову, посол этой страны в Иране - Роберт Макэйр - был задержан во время одного из митингов в Тегеране. По версии властей, он занимался подстрекательством. Как отмечают эксперты, некоторые силы на Западе могут попытаться использовать инцидент для провоцирования протестов.

"Трамп хочет показать себя крутым военачальником, способным убивать противников Америки, и чтобы он хорошо выглядел на фоне Барака Обамы и других. Именно поэтому демократическая партия Соединенных Штатов единодушно выступила против этих военных ударов, понимая, что это был военный удар, прежде всего по любому кандидату от демократической партии США, который будет участвовать на выборах", - отметил Марков.

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