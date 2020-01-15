Путин о ядерных державах: несут ответственность за сохранение и развитие человечества

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию, говоря о ситуации в мире, отметил, что РФ открыта к диалогу, не навязывает свое мнение, шаги по укреплению национальной безопасности сделаны своевременно и в достаточном объеме.

Президент России раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Обращаясь с посланием к Федеральному собранию, глава государства исполняет свою конституционную обязанность и обозначает направление развития страны. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

Владимир Путин в своем в послании уделил особое внимание теме повышения благосостояния граждан России. Кроме того, глава Российской Федерации традиционно высказал мнение по международной повестке.

Говоря о ситуации в мире, в частности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Владимир Путин завил, что надо проявить политическую волю, мудрость и мужество, отметил особую роль ядерных держав в сохранении основ стабильного миропорядка.

"Мы видим, как непредсказуемо развиваются события в мире, что происходит на Ближнем Востоке, в Северной Африке буквально в последние недели, дни. Видим, как региональные конфликты могут стремительно перерастать в угрозы для всего международного сообщества. Убежден, серьезный и прямой разговор об основных принципах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел. Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы ООН. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества", - сказал Путин .

Он отметил, что прежде всего надо начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений.

"Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить, наши шаги по укреплению национальной безопасности, были сделаны своевременно и в достаточной объеме", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, Россия никого не догоняет, а, наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает РФ.

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