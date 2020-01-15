Путин: Россия впервые в истории обгоняет все страны мира в области ядерного вооружения

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собрани заявил, что Россия впервые в истории обгоняет другие страны мира по созданию нового ядерного оружия.

"Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот - другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", - сказал он.

Он отметил, что обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед, но "нельзя почивать на лаврах и расслабляться".

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН должны подать пример по устранению предпосылок для новых войн.

"Подать пример должны основательницы ООН, именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений", - сказал российский президент.

Путин выступил сегодня в московском выставочном зале "Манеж" с посланием Федеральному собранию об основных направлениях внутренней и внешней политики. В начале обращения он поручил продлить программу материнского капитала до 2026 года, а сам маткипитал выдавать уже при рождении первенца. Маткапитал на второго ребенка будет увеличен на 150 тысяч рублей, его общий размер для семей с двумя детьми превысит 616 тысяч и будет индексироваться.

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