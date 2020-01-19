"Ложь во спасение" и другие выражения, возникшие из-за ошибки перевода

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Была ли Ева создана из ребра Адама, и через какое игольное ушко должен был пройти верблюд? "Работа не волк…" и многие другие фразы, знакомые с детства, оказывается, раньше означали совсем иное.
"Ложь во спасение" - часто мы говорим так о ситуациях, когда лучше соврать, чем сказать правду. Но изначально это выражение было совсем не про обман.
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