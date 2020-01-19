"Ложь во спасение" и другие выражения, возникшие из-за ошибки перевода

Была ли Ева создана из ребра Адама, и через какое игольное ушко должен был пройти верблюд? "Работа не волк…" и многие другие фразы, знакомые с детства, оказывается, раньше означали совсем иное.