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"Ложь во спасение" и другие выражения, возникшие из-за ошибки перевода

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200119/1029257124/Lozh-vo-spasenie-i-drugie-vyrazheniya-voznikshie-iz-za-oshibki-perevoda.html

Была ли Ева создана из ребра Адама, и через какое игольное ушко должен был пройти верблюд? "Работа не волк…" и многие другие фразы, знакомые с детства, оказывается, раньше означали совсем иное.

"Ложь во спасение" - часто мы говорим так о ситуациях, когда лучше соврать, чем сказать правду. Но изначально это выражение было совсем не про обман. 

Слушайте и говорите правильно!

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Подкасты РИА (275)


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