Гогия: сроки рассмотрения поправок к закону "О выборах" зависят от законодателей

Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какие пробелы в выборном законодательстве Абхазии депутатам Народного Собрания нужно восполнить в оперативном порядке.

22 января в Абхазии стартовала кампания по выборам президента Абхазии – начинается регистрация инициативных групп и партий. Продлится она до 11 февраля.

ЦИК абсолютно готов к проведению выборов, сообщил Тамаз Гогия.

Повторные выборы президента назначены на 22 марта, в соответствии со статьей 20 закона о выборах повторные выборы проводятся в течение двух месяцев после основных выборов. В этом есть одно из многих несовершенств закона, считает Гогия.

"Это говорит о противоречии закона о выборах с административным кодексом. На такого рода противоречия ЦИК, не имея законодательной инициативы, обратился в Парламент с просьбой обратить на эти пункты внимание. У нас около 20 пунктов, на которые нужно обратить внимание, из-за которых в процессе выборов могут возникнуть и возникали ранее спорные вопросы. Это злосчастная 16-я статья, в которой не предусмотрен пункт "против всех", 19-я статья до конца не отработана, та же 20-я статья. У нас не предусмотрен ряд других вопросов, которые необходимо оперативно решать. Не предусмотрен законом спорный вопрос по вскрытию бюллетеней, возникали спорные вопросы по поводу тестирования кандидатов на знание абхазского языка", - отметил председатель ЦИК.

Гогия подчеркнул также, что накопилось много пунктов, которые необходимо закрепить законодательно, чтобы в обществе не было неоднозначных мнений и подходов в решении тех или иных вопросов. По мнению Тамаза Гогия, у Парламента республики достаточно времени на то, чтобы до выборов президента успеть внести в выборное законодательство нужные поправки.

"Поправки могут быть рассмотрены в очень короткое время, если не затягивать эту процедуру. Это зависит от желания законодателей", - считает глава Центризбиркома.

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