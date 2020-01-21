ЦИК Абхазии направил в Парламент предложения к закону "О выборах президента"

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии направила свои предложения к закону "О выборах президента Абхазии", сказал в интервью радио Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

Тамаз Гогия напомнил, что повторные выборы президента состоятся 22 марта. При этом, в соответствии со статьей 20 закона о выборах, повторные выборы проводятся в течение двух месяцев после основных выборов.

В этом, по его мнению, одно из многих несовершенств закона.

Председатель ЦИК заметил, что это говорит о противоречии закона о выборах с административным кодексом.

"Несмотря на то, что ЦИК не имеет законодательной инициативы, мы обратились в Парламент с просьбой обратить на эти пункты внимание. У нас около 20 пунктов, на которые нужно обратить внимание, из-за которых в процессе выборов могут возникнуть и возникали ранее спорные вопросы", - рассказал Гогия.

Речь, в частности, идет о статье 16, в которой не предусмотрен пункт "против всех", статья 19 до конца не отработана, отметил Гогия.

Председатель ЦИК подчеркнул, что накопилось много пунктов, которые необходимо закрепить законодательно, чтобы в обществе не было неоднозначных мнений и подходов в решении тех или иных вопросов.

По его мнению, у Парламента республики достаточно времени на то, чтобы до выборов президента успеть внести в выборное законодательство нужные поправки.

"Поправки могут быть рассмотрены в очень короткое время, если не затягивать эту процедуру. Это зависит от желания законодателей", - считает глава Центризбиркома.

Также законодательно не предусмотрено, что делать, если один из кандидатов, вышедших во второй тур, выбыл из гонки.

"У нас не предусмотрены ответы на ряд других вопросов, которые необходимо оперативно решать. Не предусмотрен спорный момент по вскрытию бюллетеней, опечатанных мешков, процедура не до конца отработана. Возникали вопросы по поводу тестирования на знание абхазского языка, требования Абхазского государственного телевидения о предоставлении бесплатного эфирного времени и использования только абхазского языка. Законодатель четко не указал, что нужно делать в случае отказа кандидата говорить именно на абхазском", - подчеркнул он.

На последнем заседании ЦИК, которое состоялось два дня назад, члены Центральной избирательной комиссии выявили несовершенство закона о выборах президента с тем, чтобы обратиться в Парламент для устранения, проинформировал Гогия.

"Такие вопросы, которые накопились и очень волнуют общество, нужно законодательно закрепить, чтобы не было каких-то неоднозначных мнений и подходов к их решению. Сегодня я уже подписал бумагу и отправил в Парламент", - сказал он.

Гогия отметил, что при желании внести поправки в закон возможно за достаточно короткое время.

Тамаз Гогия также отметил, что согласно закону, повторные выборы должны проходить по основным спискам избирателей, которые использовались на предыдущих выборах. При этом Гогия отметил, что есть люди, достигшие совершеннолетия в течение последних месяцев, и они должны иметь право голосовать.

Помимо всего прочего, необходимо увеличить избирательные права граждан Абхазии, уверен он.

"В любой цивилизованной стране выборное законодательство начинается с избирательных прав граждан, у нас одна статья и та ни о чем не говорящая. Полный объем избирательных прав - это огромное количество положений, которые предусмотрены гражданам", - подчеркнул он.

12 января ЦИК Абхазии назначил дату новых выборов главы государства на 22 марта. Уже утвержден календарный план предстоящих выборов.

Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов второго тура выборов главы государства.

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