Мебония о проблемах с электричеством в Абхазии: погода проблему не решит

Проблему энергоснабжения обсуждали министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и заместитель российского министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. На прошедшей в Сухуме встрече затрагивался вопрос о возможности перетока электроэнергии из России в Абхазию. Необходимость в этом связана с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище, которое обеспечивает работу ИнгурГЭС, значительно снизился.

На сегодняшний день уровень водохранилища - 445 метров, при отметке в 420 метров работа ИнгурГЭС будет остановлена, сказал Мебония в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия.

"В начале и в середине января, когда стояла теплая погода, потребление электроэнергии было гораздо меньше, где-то 8 или 8,5 миллиона киловатт-часов в сутки, с похолоданием же резко увеличилось, более чем на миллион киловатт-часов, что приводит к истощению водохранилища. На погоду в этом случае никак нельзя надеяться до начала апреля. Есть два выхода, переток из России и второе - ограничение потребления электроэнергии до 3, 4-5 миллионов киловатт в сутки, что очень трудно осуществить. Веерные отключения необходимы на восемь часов в день", - сказал Мебония.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт. Высота плотины - 272 метра.

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