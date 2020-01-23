Нужна помощь: Ардзинба обсудил с российской стороной переток электричества в Абхазию

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба провел встречу с заместителем министра России по делам Северного Кавказа Игорем Кошиным 22 января. На встрече, в частности, обсуждался вопрос перетока электроэнергии из России в Абхазию. Это связано с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище, которое обеспечивает работу ИнгурГЭС, значительно снизился.

"Этот вопрос очень важный, потому, что очень низкий уровень подачи воды на платину. Это один из рекордно низких показателей за последние десятилетия. Учитывая, что зима была очень теплой, приток воды был низкий, поэтому возникает необходимость в помощи со стороны Российской Федерации", - сказал в интервью Sputnik министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

22 января в республику приехали российские специалисты, которые побывали на платине ИнгурГЭС, сообщил министр.

"Они произвели замеры, подготовили соответствующий справочный материал и направили его в Министерство энергетики России. Так как у нас происходили политические процессы, что замедлили переговоры, с другой стороны правительство России сложило свои полномочия, что может растянуть этот вопрос. Тем не менее, рассчитываем, что в ближайшее время решение по этому вопросу будет достигнуто", - сказал Адгур Ардзинба.

Абхазская сторона обозначила критичность ситуации, которая связана с ИнгурГЭС, заметил он.

"Наши российские коллеги прекрасно нас понимают, есть у них вопросы технического характера, но они нам пообещали, что в максимально короткие сроки проведут эту работу. Но опять же понимая, что у них сейчас новый состав правительства, передача полномочий, конечно, это может нам немного помешать", - подчеркнул министр.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина, высота которой 272 метра, и водохранилище, вместимостью более одного миллиарда кубометров воды — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.

Читайте также: