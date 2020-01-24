Дополнительное время: Осия о работе тренером молодежной сборной России по ММА

Как рассказал Владимир Осия, он стал главным тренером молодежной сборной России по смешанным единоборствам совершенно случайно.
"Я учился в институте кооперации. Наш тренер переехал в другой город и команда осталась без тренера. Наш руководитель Иван Тищенко попросил меня заменить тренера пару раз. Так я стал пропускать свои тренировки. Вник в это и меня спортсмены попросили тренировать их. Это произошло неожиданно для меня. Я вообще планировал быть банкиром и учился на него. Хотя я всю жизнь в спорте, чувствовал себя спортсменом, но учился почему-то на финансы и кредитно-банковское дело", - рассказал Осия.
В 2006 году, когда Владимиру Осия предложили стать тренером, он был капитаном команды и собирался поступать в аспирантуру.
"Я тогда еще сам планировал завоевывать титулы и становиться чемпионом", - отметил спортсмен.
На сегодняшний день сборная России является лидером в мировом ММА, с 2012 года выигрывает каждый чемпионат мира.
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