Дополнительное время: Осия о работе тренером молодежной сборной России по ММА

Уроженец Абхазии Владимир Осия в эфире радио Sputnik рассказал, как стал главным тренер молодежной сборной России по ММА (смешанным единоборствам).

Как рассказал Владимир Осия, он стал главным тренером молодежной сборной России по смешанным единоборствам совершенно случайно.

"Я учился в институте кооперации. Наш тренер переехал в другой город и команда осталась без тренера. Наш руководитель Иван Тищенко попросил меня заменить тренера пару раз. Так я стал пропускать свои тренировки. Вник в это и меня спортсмены попросили тренировать их. Это произошло неожиданно для меня. Я вообще планировал быть банкиром и учился на него. Хотя я всю жизнь в спорте, чувствовал себя спортсменом, но учился почему-то на финансы и кредитно-банковское дело", - рассказал Осия.

В 2006 году, когда Владимиру Осия предложили стать тренером, он был капитаном команды и собирался поступать в аспирантуру.

"Я тогда еще сам планировал завоевывать титулы и становиться чемпионом", - отметил спортсмен.

На сегодняшний день сборная России является лидером в мировом ММА, с 2012 года выигрывает каждый чемпионат мира.

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