Американская девушка-боец ММА бросила вызов Нурмагомедову

Девушка является первой и единственной представительницей США, выигравшей олимпийское золото по дзюдо.

СУХМ, 9 мая – Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо и боец ММА Кайла Харрисон заявила, что смогла бы победить российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в поединке по правилам дзюдо, сообщает TMZ.

"Смогу ли я победить Хабиба? Я думаю, смогу справиться с ним в бою по правилам дзюдо. Сто процентов. У меня нет сомнений", - заявила спортсменка.

28-летняя Харрисон дважды побеждала на Олимпиадах в Рио и Лондоне в весовой категории до 78 килограмм. Девушка также является первой и единственной представительницей США, выигравшей олимпийское золото по дзюдо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kayla Harrison (@judokayla) 19 Авг 2017 в 4:19 PDT

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что Нурмагомедов проведет свой следующий бой в сентябре текущего года. Одним из главных претендентов на поединок с Хабибом является американский боец Тони Фергюсон.

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Через некоторое время агент российского чемпиона UFC подтвердил эту информацию.