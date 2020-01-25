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Подкаст ЯсноПонятно.

"ЯсноПонятно": стоит ли так страдать в спортзале

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Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

Блогер хвастается рельефным телом, коллега похудела к лету на 20 кг, а друг из Фейсбука в очередной раз пробежал марафон. Что стоит за этими достижениями? Удовольствие от каждой тренировки или боль и проблемы со здоровьем? Нам говорят, что надо заниматься спортом. Но надо ли, если он превращается в насилие над собой или способ ухода от проблем?

Скандинавская ходьба, тренировки с "железом" или модная аэройога. Спорт бывает разным. Как понять, что подходит именно тебе? Как найти мотивацию, и надо ли себя заставлять идти на тренировку? Как перестать ненавидеть себя за пропуск занятия или "срыв" на бургер? С чего начать, если вы никогда не занимались спортом? И есть ли момент, когда начинать уже поздно?

Вместе с фитнес-блогером и бодибилдером Дмитрием Путылиным разбираются Ваня, Лина и Ксюша.

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Подкасты РИА (279)


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