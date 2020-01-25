"ЯсноПонятно": стоит ли так страдать в спортзале

Блогер хвастается рельефным телом, коллега похудела к лету на 20 кг, а друг из Фейсбука в очередной раз пробежал марафон. Что стоит за этими достижениями? Удовольствие от каждой тренировки или боль и проблемы со здоровьем? Нам говорят, что надо заниматься спортом. Но надо ли, если он превращается в насилие над собой или способ ухода от проблем?
Скандинавская ходьба, тренировки с "железом" или модная аэройога. Спорт бывает разным. Как понять, что подходит именно тебе? Как найти мотивацию, и надо ли себя заставлять идти на тренировку? Как перестать ненавидеть себя за пропуск занятия или "срыв" на бургер? С чего начать, если вы никогда не занимались спортом? И есть ли момент, когда начинать уже поздно?
Вместе с фитнес-блогером и бодибилдером Дмитрием Путылиным разбираются Ваня, Лина и Ксюша.
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