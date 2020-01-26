"Как вы это делаете?!": гример Семенчук о товарном виде и закулисье

Как звезд эстрады приводят в "товарный вид", и что пришлось пережить Сергею Безрукову? Правда ли, что гримеры подрабатывают на подготовке умерших к похоронам? Чем грим в кино отличается от повседневного макияжа, и надо ли краситься в офис, как на съёмочную площадку?
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" художник по гриму Эстель Семенчук рассказывает, как с помощью подручных средств и дорогих импортных материалов создаются отвратительные раны и образы мифических персонажей, а артистам удаётся выглядеть со сцены на 20 лет моложе. Как Сергею Безрукову удалось столь натурально воссоздать образ Высоцкого? И может ли грим спасти посредственного актера?
Отвечает художник по гриму, основатель школы гримёров при Мосфильме Эстель Семенчук:
01:35 "Смыл и не узнал". Про контраст "экранной версии" с реальной жизнью
03:45 Как привести артиста "в товарный вид"
05:45 Гримёр и художник по гриму: в чем разница
07:00 Грим — для кино, макияж — для жизни. Как не перепутать?
09:00 Психическое расстройство или инструмент самовыражения. Про тех, кто все же перепутал
11:00 Изменила ли пластическая хирургия работу гримёров
16:00 "Встретила человека, представила, что он монстр". Как придумывают сложный пластический грим
17:25 "Грим не спасет, если нет веры". О пародиях
20:00 Раскуроченная голова, гнойная рана. Почему гримёр должен быть немного медиком
21:40 Кровь из клюквенного сока, "беременный" живот из желатина. Грим из кухонного шкафчика
24:00 Зачем грим, если можно использовать компьютерную графику и дополненную реальность?
25:00 "В одном конце крикнули, в другом услышали". Как формируется команда гримёров на фильм
28:05 Вечерний макияж и грим умерших. Где еще может работать гримёр
30:35 "Разрешение полной фантазии". О премии "Гримёр года"
33:05 "Выигрывает образ". Про пластику и коррупцию на конкурсах красоты
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