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Мир света и звука: сотрудники РУСДРАМа прошли стажировку в МХТ имени Чехова

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200125/1029314020/Mir-sveta-i-zvuka-sotrudniki-RUSDRAMa-proshli-stazhirovku-v-MKhT-imeni-Chekhova.html

Стажировка в МХТ имени Чехова звукооператора и главного специалиста по свету РУСДРАМа проходила с 14 по 22 января. 

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Звукооператор и главный специалист по свету РУСДРАМа Василий Ерлих и Илларион Пасания прошли стажировку в Московском Художественном театре имени Чехова, об этом они рассказали корреспонденту Sputnik Абхазия.

По словам Иллариона Пасания, за те дни, что он находился в МХТ, ему удалось узнать много нового в работе со звуком. 

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Стажировка включала в себя практику, в частности по подготовке к спектаклю – направка светового оборудования. Я был вовлечен в работу по сборке сцены, установке и настройке света. Помимо этого, мне показали весь театр и как он устроен. Если сравнивать МХТ и РУСДРАМ, разница только в масштабах. Световая техника, в принципе, такая же, но поменьше", - поделился Пасания.

Новым для Пасания стал подход к работе со светом и оборудованием. В пример он привел то, что в МХТ каждая деталь - провода, приборы или другая комплектующая аппаратура - пронумерованы, рассортированы, четко разложены и их длина зафиксирована. Такая методика, уверен световик, экономит время и способствует более упорядоченной работе. Пасания подчеркнул, что перенял позитивный пример российских коллег и будет использовать его в работе.  

Помимо работы, добавил он, были и интересные встречи, например, с популярным российским актером театра и кино Андреем Бурковским, а также одним из наиболее авторитетных режиссеров по свету в России Дамиром Исмагиловым.

Стажировка дала Пасания уникальную возможность бесплатно посещать все спектакли, которые ставились в МХТ в те дни. Самое большое впечатление на него произвела постановка "Лес".

"Закончился первый акт, объявили антракт и начали менять абсолютно все на сцене. Начиная от декораций, заканчивая светом. На это у них ушло всего 20 минут, и спектакль продолжился, но было ощущение того, что ты попал уже на совершенно другую постановку", - отметил Пасания. 

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Звукооператор РУСДРАМа Василий Ерлих рассказал, что его стажировка в МХТ началась с экскурса по технике безопасности и экскурсии по театру.

"МХТ действительно большой, и там есть вещи, аналогов которых нет в мире. К примеру, контейнерная погрузка декораций с помощью специального крана. Звуковики нам показали много нового и интересного. Самым полезным для меня было узнать, как работает цифровая техника, соединение их в несколько рабочих станций. С учетом того, что у них более новое оборудование, работа у них, конечно, проходит быстрее", - сказал Ерлих.

Он добавил, что цифровое оборудование не только ускоряет рабочий процесс, но и позволяет реализовать более масштабные проекты и задачи. Ерлих также отметил, что в РУСДРАМе пока такой современной техники нет, но руководство театра занимается решением этого вопроса.

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