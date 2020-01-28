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Алла Беляева
© Sputnik / Томас Тхайцук

Беляева о мясе диких животных: есть без проверки опасно для жизни

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Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в эфире радио Sputnik рассказала о необходимости проверки мяса диких животных перед употреблением в пищу.

Двое жителей села Псху были госпитализированы 27 января  в инфекционную больницу Сухума. Молодые люди почувствовали недомогание после употребления мяса дикого животного. По словам главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, они заразились паразитарным заболеванием - трихинеллезом. Их состояние улучшается.

"Дикие животные, которые являются всеядными, опасны в плане трихинеллеза. В нашем случае особенно опасны кабаны, медведи. Эти животные, поедая других животных, павших от данного заболевания, заражаются, и в них длительное время сохраняются паразиты-трихинеллы. Охотникам, прежде чем есть убитое животное, необходимо провести анализ на наличие трихинелл. Такой анализ проводится в ветеринарно-санитарной лаборатории",- сообщила Беляева радио Sputnik Абхазия.

Она отметила, что данному анализу подвергается мясо всех свиней, которое поступает в продажу, так как животные содержатся на свободном выпасе и могут быть источником заболевания трихинеллеза.

"Как проверяют свиное мясо, также охотникам надо проверить мясо диких кабанов и медведей, если они добыли этих животных. Без проверки люди заболевают, а заболевание достаточно тяжелое, может привести к нехорошим последствиям. Оно лечится, но если накладывается на другие  хронические заболевания у человека, то будет протекать тяжелее. Чем позже произошло обращение за медицинской помощью, тем тяжелее протекает заболевание. К сожалению, бывают и смертельные случаи от такого заболевания", - сказала Беляева.

Главный санитарный врач Сухума сообщила, что за последние 10 лет по городу и Сухумскому району не было зарегистрировано заражений трихинеллезом от домашних животных, в частности, от свиней.

Трихинеллез – крайне опасное паразитарное заболевание, острое течение которого может иметь тяжелые последствия для больного. Носителями трихинелл являются преимущественно дикие животные – кабаны, медведи, барсуки. У больного повышается температура, боль в мышцах, отечность. При таких симптомах необходимо обращаться за медицинской помощью.

 



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