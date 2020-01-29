Асафов об избрании Толстого вице-спикером ПАСЕ: разум победил политику

Избрание главы делегации РФ Петра Толстого на пост вице-президента ПАСЕ позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Это позитивная новость, несмотря на колоссальное давление, которое оказывалось на российскую делегацию, заявил политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

"Хотелось бы отметить забавный факт. Сейчас мы много обсуждаем предложенные президентом поправки, в том числе гарантирующие приоритет национального права над международным… Мы вернулись, и что мы видим? Фактически все те же люди демонстрируют то же самое поведение, сомневаются в полномочиях нашей делегации, всеми силами препятствуют демократическому голосованию по избранию нашего кандидата на серьезный пост. Тем не менее разум победил определенную политическую позицию", - отметил Асафов.

Он выразил мнение, что с избранием на пост вице-спикера Ассамблеи Петра Толстого в ПАСЕ будут представлены интересы ее членов равномерно, без политического ангажемента.

Руководитель российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ.

За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, "против" - 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.

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