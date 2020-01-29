"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов и вере в профессию

Кирилл Вышинский и Елена Черышева приехали во Францию в корпоративных жилетах и привезли с собой 12-страничное изложение самых разных случаев преследований журналистов. Вышинский, который возглавлял РИА Новости Украина, больше года провел в тюрьме. Несвободой грозили и тем, кто работал в таллинской редакции Sputnik: из-за этого сотрудники были вынуждены разорвать контракты с агентством.
Работа Sputnik Эстония временно приостановлена. Почему, несмотря на угрозы, Черышева не отказалась сотрудничать с МИА "Россия сегодня" и что позволяет Кириллу Вышинскому оставаться наивным человеком – смотри в нашем видео.
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