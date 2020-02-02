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Мы все умрем: квантовые компьютеры

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Микросхемы с атомами в огромных холодильных коробках – так выглядят квантовые компьютеры. И это сегодня! А что же они смогут через несколько лет?

Современные транзисторы – основные вычислительные элементы компьютеров – по размерам сравнимы с атомами и молекулами. Так почему бы, собственно, не использовать атомы или молекулы? К тому же, по законам квантовой физики, микросхемы на их основе могут принимать больше значений, чем 0 и 1. На этих принципах и работает квантовый компьютер, который может одновременно производить в тысячи раз больше операций, чем обычный.

Кому и зачем нужны такие вычислительные мощности? Сколько стоит квантовый компьютер? У кого в России и мире он есть? Станут ли когда-нибудь квантовые ЭВМ общедоступными? На эти и другие вопросы отвечает Алексей Фёдоров, профессор МФТИ, руководитель научной группы квантовых информационных технологий Российского квантового центра.
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