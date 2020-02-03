Скорик о ситуации с ОРВИ: население стало больше доверять врачам

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик рассказала в интервью радио Sputnik о том, какова ситуация с ОРВИ и гриппом.

По словам главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, на сегодняшний день ситуация с простудными заболеваниями находится в рамках допустимого.

"На данный период времени все в рамках допустимого состояния, даже ниже, чем в прошлом году. Заболевших в прошлом году было намного больше, осложненных случаев тоже было больше. Сейчас обращения в лечебные учреждения, скажем так, настороженность родителей на очень высоком уровне. Обращаются на ранних сроках заболевания, и поэтому тяжелых случаев меньше, вовремя назначается медикаментозное лечение, поэтому быстрее излечиваются. Доверие к нашим медработникам повысилось", - сказала Скорик.

При этом она напомнила, что не был достигнут эпидемиологический барьер, когда около 70 процентов населения может быть защищено в результате профилактической вакцинации.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.