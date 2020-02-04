Логуа об акции сторонников антикоррупционного закона: она непонятна и не нужна

Руководитель рабочей группы Парламента по антикоррупционному закону Астамур Логуа в эфире радио Sputnik Абхазия сказал, что в Парламенте страны акцию не поддерживают.

Инициативная группа сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН, направленной против коррупции, объявила о бессрочном митинге у здания Парламента Абхазиив Сухуме. Они требуют незамедлительного принятия статьи и антикоррупционного закона.

"Я ребятам сказал, что в четверг состоится сессия, где на повестке дня рассмотрение антикоррупционного закона, и что не надо придумывать акции, ведь они абсолютно не нужны. Я просил их довериться мне, ведь на протяжении всего этого время я стоял рядом с ними (инициативная группа сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН, направленной против коррупции - ред.). Я сказал им, что если в четверг не пройдет этот закон, я, как гражданин Абхазии, встал бы рядом с ними на митинге в поддержку данного закона. По-другому не делается, ну что за акция? Она абсолютно непонятна, она не воспринимается в стенах Парламента в поддержку, она не нужна", - сказал Логуа.

Полуню версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Антикоррупционный закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" парламентарии приняли в первом чтении 25 февраля.

Инициатором был депутат Астамур Логуа, который считает, что цель закона - противодействие коррупции и предупреждение необоснованного обогащения субъектами декларирования и членами их семей. Во втором, но не окончательном чтении закон был принят 28 мая.