Онколог о просьбах родственников скрыть диагноз: пациент должен знать правду

Реакция человека на то, что у него онкозаболевание зависит, как от его нервной системы, так и от подачи врача, но диагноз не должен быть скрыт от пациента, считает онколог-маммолог Александр Адырхаев.

"Считаю, принципиально важным моментом то, что человек должен знать о своем диагнозе. Мы ни в коем случае не хотим его напугать, чтобы не было какой-то обратной реакции, но он должен знать , что ситуация серьезная и это сигнал к действиям. Часто в Абхазии мы слышим от родственников пациентов: "Не говорите, пожалуйста! Давайте не скажем, что это рак, а какой-то доброкачественный процесс. Мы его прооперируем, удалим ,и все будет хорошо". Конечно же, мы понимаем родственников, которые хотят оградить близких от такой информации, но как показывает опыт, все же лучше, когда человек знает о своем диагнозе. Это дает ему возможность собраться с силами, настроиться. Максимально щадя мы стараемся проинформировать пациента о диагнозе и о том, что надо в этом случае делать",- сказал Адырхаев.

По словам врача, после сообщения о тяжелом диагнозе, есть те, кто настраивает себя на хороший исход лечения, а кому-то требуется помощь психолога, дополнительные беседы с лечащим врачом, но в любом случае, важно, чтобы человек ощутил поддержку со стороны медиков и родных.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями был учрежден Международным союзом борьбы против рака с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.