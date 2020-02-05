Бебия о заслугах Гамисония: лесоводы Абхазии и сегодня опираются на его знания

Сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения первого абхазского лесничего, ученого-лесовода Алексея Гамисония. О заслугах ученого в эфире радио Sputnik рассказал заведующий отделом интродукции растений Института ботаники АНА, академик Сергей Бебия.

Заведующий отделом интродукции растений Института ботаники АНА Сергей Бебия, говоря о заслугах Алексея Гамисония, отметил, что его практические работы можно использовать и сегодня для развития лесного хозяйства, которое в настоящее время находится не в лучшем состоянии.

"Первая таксация - учет древесных растений лесов Абхазии - была осуществлена именно им. Он один из первых, кто обосновал курортологическое значение наших лесов… Впервые на территории Советского Союза он создал пробковую рощу в Очамчырском районе. К сожалению, сегодня мало что осталось от рощ. Алексей Гамисония работал вместе с главным лесничим Николаем Турчинским над первым лесным Кодексом Абхазии, который был создан в 1925 году.

Его практические заслуги легли в основу сегодняшних познаний лесоводов. Они пригодны и сегодня при ведении лесного хозяйства в Абхазии. К сожалению, состояние наших лесов не на должной высоте по многим причинам послевоенного порядка, хозяйство в упадке, но работы этого ученого можно использовать для развития лесной отрасли нашей страны. Мы должны быть благодарны этому человеку, первому абхазскому ученому-лесоводу", - сказал Бебия в эфире радио Sputnik Абхазия.

В 20-х годах прошлого столетия по инициативе и плану ученого-лесовода Алексея Гамисония был сооружен Самурзаканский водоотводный канал, и воды Ингура пошли на орошение крестьянских земель, села получили хорошую питьевую воду. В связи с сооружением Ткуарчалского каменноугольного предприятия Гамисония провел работу по таксационному обследованию местных лесных богатств. Под его руководством был создан пробковый совхоз в Очамчырском районе. Он проводил работы по выращиванию семян лимонника китайского, ореха манчжурского.

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