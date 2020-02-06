Кимкетов: в Абхазии есть условия для покрытия дефицита в энергосистеме

О том, как возможно изменить ситуацию с энергокризисом в Абхазии и каков взгляд на проблему абхазских ученых, в беседе на радио Sputnik рассказал старший преподаватель кафедры энергетических систем в АГУ Эдуард Кимкетов.

Абхазия обладает большими ресурсами возобновляемых источников энергий - это солнце, гидротермальные источники, малые реки, водоемы, где можно сооружать гидростанции, отметил Кимкетов в беседе на радио.

"Мы надеемся на перспективное хорошее отношение с "Черноморэнерго", потому что мы можем создать достаточно выгодные условия при зимних перепадах электрической энергии, то есть мы можем покрыть дефицит в энергосистеме, который существует в зимнее время в Абхазии. Не сразу естественно, сразу покрыть это невозможно, надо какое-то время на то, чтобы провести исследования и геологические изыскания, провести эксперименты, это не так просто, но перспективно, и мы уже это начинаем делать", - сказал Кимкетов.

Решение проблемы нехватки мощности ученый-энергетик видит в использовании нетрадиционных источников энергий. К примеру, солнечная энергия, аккумулированная гидротермальными источниками, и то и другое в Абхазии имеется, позволит увеличить мощность в пять раз.

"Если взять двухподъездный дом, которых очень много в Сухуме, в подъезде 15 квартир и 30 квартир в доме, одна солнечная панель стоит 10 тысяч рублей, она дает 300 ватт, 10 панелей - это 3 киловатта, 100 панелей - это 300 киловатт, на одну квартиру 300 киловатт, это энергия, которая потребляется если не учитывать отопление геотермальных источников, но я предлагаю не подавать энергию от солнечных панелей людям на потребление, а отправлять эту энергию на тепловую станцию, которая даст эффект, допустим, на 10 киловатт мы получим 50 киловатт. В пять раз больше получим мощностей", - сказал ученый.

По словам Кимкетова, потребителю эти услуги обойдутся дорого, здесь нужна государственная программа или проект, добавил он.

"Для реализации проекта вначале потребуется сделать какие-то вложения, но для людей это должно быть бесплатно, иначе все теряет смысл. Государство будет выигрывать не за счет ежесекундной прибыли за счет оплаты за электроэнергию, а за счет того, что уменьшится потребление электроэнергии, а уменьшение потребления электрической энергии - это как раз то, как убрать эти 200 миллионов, которые примерно мы платим за переток из России. Таким образом, можно сделать людям хорошо, то есть бесплатную электроэнергию, бесплатное тепло, комфорт в доме", - сказал Кимкетов.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Ночью 1 февраля Россия начала поставку электроэнергии в Абхазию в целях ликвидации временного энергодефицита.

Сумма за переток энергии в 2019 году составила 190 миллионов рублей. Объем средств для компенсации затрат по поставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах составил 771,812 миллиона рублей.

27 января в Абхазии были введены веерные отключения во всех районах по четыре часа в сутки. Причиной стала ситуация в Джаварском водохранилище на Ингурской ГЭС, где уровень воды составляет менее 440 метров. При уровне 420 метров Ингурская ГЭС полностью прекращает работу.

29 января исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию.

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