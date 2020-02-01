Россия будет поставлять электричество в Абхазию до нормализации работы ИнгурГЭС

Ночью 1 февраля Россия начала поставку электроэнергии в Абхазию в целях ликвидации временного энергодефицита.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба заявил, что переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться до тех пор, пока ИнгурГЭС не перейдет на нормальный режим работы.

Он также отметил, что для преодоления острой фазы энергокризиса в республике необходимо было за короткий срок найти взаимопонимание с новым руководством Правительства России.

"Есть уже наработанные связи, которые позволили дистанционно оперативно снять все организационные и иные вопросы. В ходе достигнутых договоренностей сегодня в два часа ночи начались поставки электроэнергии из России в Абхазию. Переток будет осуществляться до тех пор, пока ИнгурГЭС не перейдет на нормальный режим работы", - сказал Ардзинба.

Ограничения на подачу электроэнергии были полностью сняты по всей территории Абхазии ночью 1 февраля с началом перетока электроэнергии из России.

27 января в республике были введены веерные отключения во всех районах по четыре часа в сутки. Причиной стала ситуация в Джаварском водохранилище на Ингурской ГЭС, где уровень воды составляет менее 440 метров. При уровне 420 метров Ингурская ГЭС полностью прекращает работу.

Абхазия начала вести переговоры с Россией об импорте электроэнергии в республику.

29 января исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию.

Контроль за обеспечением подготовительных мероприятий и осуществлением перетока электроэнергии был возложен на вице-премьера, министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба. Ранее гендиректор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария сообщал, что переток электроэнергии будет компенсирован из Инвестпрограммы.

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