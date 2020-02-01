12:28 01 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.14
  • EUR69.60
Поиск

Россия будет поставлять электричество в Абхазию до нормализации работы ИнгурГЭС

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (150)
148 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102666/96/1026669608.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200201/1029367657/Vernutsya-k-norme-kak-dolgo-Rossiya-budet-postavlyat-elektroenergiyu-v-Abkhaziyu.html

Ночью 1 февраля Россия начала поставку электроэнергии в Абхазию в целях ликвидации временного энергодефицита.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба заявил, что переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться до тех пор, пока ИнгурГЭС не перейдет на нормальный режим работы.

Он также отметил, что для преодоления острой фазы энергокризиса в республике необходимо было за короткий срок найти взаимопонимание с новым руководством Правительства России.

"Есть уже наработанные связи, которые позволили дистанционно оперативно снять все организационные и иные вопросы. В ходе достигнутых договоренностей сегодня в два часа ночи начались поставки электроэнергии из России в Абхазию. Переток будет осуществляться до тех пор, пока ИнгурГЭС не перейдет на нормальный режим работы", - сказал Ардзинба. 

Ограничения на подачу электроэнергии были полностью сняты по всей территории Абхазии ночью 1 февраля с началом перетока электроэнергии из России.

27 января в республике были введены веерные отключения во всех районах по четыре часа в сутки. Причиной стала ситуация в Джаварском водохранилище на Ингурской ГЭС, где уровень воды составляет менее 440 метров. При уровне 420 метров Ингурская ГЭС полностью прекращает работу.

Абхазия начала вести переговоры с Россией об импорте электроэнергии в республику.

29 января исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию. 

Контроль за обеспечением подготовительных мероприятий и осуществлением перетока электроэнергии был возложен на вице-премьера, министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба. Ранее гендиректор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария сообщал, что переток электроэнергии будет компенсирован из Инвестпрограммы. 

Читайте также:

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (150)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Госпереворот, энергокризис и снежная сказка: события января в фотоленте Sputnik
С риском для жизни: 17-летний экстремал из Кемерова устроил снежный паркур
Темные времена: план веерных отключений
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться