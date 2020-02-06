Юрист: закон о декларировании доходов - достижение, но нужен закон о госслужбе

Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за принятие в окончательном чтении законопроекта "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" на заседании в четверг 6 февраля. В первом чтении законопроект был принят еще в феврале 2019 года.

В третьем чтении за проект закона проголосовали 25 депутатов, один проголосовал против и один воздержался. В четвертом и окончательном чтении "за" проголосовали 24, воздержавшихся и проголосовавших "против" не было.

Юрист Саид Гезердава в интервью радио Sputnik Абхазия назвал данное решение депутатов важным.

"То, что такой закон наконец-то принят, с моей точки зрения, определенное достижение. Знаю, что он был принят в результате усилий активистов, которые говорили о необходимости существования такой процедуры – проверки, декларирования доходов должностных лиц. Это очень важная мера, направленная на борьбу с коррупцией. У нас есть закон, который направлен на противодействие коррупции, который был принят в 2015 году, но это по сути выхолощенный документ, который не содержал каких-то конкретных мер, направленных на противодействие коррупции. И, кстати, его тогда критиковали из-за отсутствия таких положений, как, например, декларирование доходов. Поэтому сейчас принятие этого закона как бы восполняет этот пробел. Несмотря на то, что у нас отсутствует закон о государственной службе, все-таки этот принятый закон о декларировании доходов может являться самостоятельным документом, который может реализовываться", - отметил юрист.

Гезердава считает, что отсутствие закона о госслужащих является серьезной проблемой.

"Мне удивительно, что у нас до сих пор нет этого основополагающего закона", - подчеркнул Саид Гезердава.

Пикет у здания Парламента Абхазии проходил 4 и 5 февраля. Его участники потребовали принятия антикоррупционного закона. Активисты обещали ночевать у Парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Для этого митингующие поставили у входа палатки. 5 февраля около 40 сотрудников милиции забрали палатки, выставленные протестующими у Парламента.

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