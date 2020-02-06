Бейя: верю, что во время тяжелых испытаний сверху даются силы

В мирное время мне сегодня сложно видеть кровь, но в войну я не задумывалась об этом, сказала Герой Абхазии Мзия Бейя в интервью Sputnik.

"Уколы делать я научилась еще в пятом классе, а в вену пришлось сделать во время войны. Я не могла сказать, что не умею делать укол в вену, просто рискнула. Бывало, что приходилось делать их раненым в трясущейся машине. Я могла делать внутривенные уколы быстро, как профессионал. Действительно не знала этого, но мне давались сверху силы. А сейчас, в мирное время, иногда с трудом удается, а иногда вообще отказываюсь, потому что не могу. В тяжелый период человеку, который поставил цель, свыше даются силы. Я это испытала на себе, сверху дается помощь, и какая-то сила ведет тебя", - сказала Бейя.

По ее словам, во время войны она интуитивно вырабатывала правила, которые помогали ей выйти из сложных ситуаций, откуда-то свыше приходила помощь, которая утраивала, удесятеряла силы, и это, наверное, происходило со многими, в то время тяжелых испытаний.

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