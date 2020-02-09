Как у Советского Союза появилась атомная бомба: история испытаний

Только четыре страны в мире могут использовать ядерное оружие при первой необходимости. Мир стремится к ядерному разоружению. Ценой каких усилий разрабатывалась атомная бомба в СССР?

Только четыре страны в мире могут использовать ядерное оружие при первой необходимости – Россия, США, Великобритания и Франция. Израилю, Индии, Пакистану и Китаю понадобится время на подготовку. У остальных стран атомной бомбы нет.

29 августа 1949 года провели первое в СССР испытание атомной бомбы, ядерная монополия Соединенных Штатов была разрушена, СССР стал второй ядерной державой мира.

Над созданием атомной бомбы в СССР начали работать после Великой Отечественной войны.

К тому времени Германия уже имела достаточный потенциал для создания собственной атомной бомбы. В научно-исследовательских институтах активно велись экспериментальные работы по ядерным реакторам, разделению изотопов, конструкции атомной бомбы.

После окончания войны для осуществления проекта по созданию первой советской атомной бомбы в Советский Союз добровольно приехало более 300 немцев, включая членов их семей.

Так весь институт физика Манфреда Фон Арденне в Берлине вместе с сотрудниками и семьями был направлен в СССР. Работа над оружием взрывного действия на протяжении четырех лет шла в Абхазии, где была подготовлена начинка для бомбы.

На базе санатория "Агудзера" под Сухумом был создан институты "Г", ставший основой Сухумского физико-технического института (СФТИ).

В задачу института "Г" входили разработки в области газодиффузионного обогащения урана в промышленных масштабах.

Манфред фон Арденне стал научным руководителем института "А" в другом санатории "Синоп" в Абхазии, также затем вошедшего в СФТИ. Важнейшей задачей института являлась разработка методов обогащения урана с помощью газовых центрифуг. Там же фон Арденне создал новый мощный источник ионов для масс-спектрометра, необходимого для анализа смесей изотопов урана.

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