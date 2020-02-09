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Это надолго
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"Это надолго": чего ждать после родов и как восстановиться

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Сколько времени требуется организму для полного восстановления после родов? Когда можно идти в спортзал, а когда любая физнагрузка — вред? И почему "диете кормящей матери" лучше предпочесть сбалансированное питание?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как комфортно прожить период восстановления после родов и принять своё новое тело.

Об этом Лина и Настя спрашивают акушерку, которая ведет занятия для беременных и программу онлайн-поддержки мам после родов, Светлану Безрокову.

А в книге "Мама на нуле" собраны рекомендации, как пережить этот сложный период. Подпишитесь на неё, чтобы раз в неделю получать полезные и поддерживающие отрывки.

2:00 что происходит с телом после родов

4:00 сколько времени потребуется на восстановление организма и освоение нового тела

5:00 почему "восстановление" — это не похудение

6:15 каким должно быть питание после родов (без пустой гречки и отварной индейки)

11:10 как восстановиться после родов (правило трёх "Л": лежать, лениться и любить)

12:00 что происходит с маткой после родов и чем не стоит заниматься в период восстановления

15:45 когда уже можно в спортзал

16:40 как выглядят опущения

20:20 о страхе перед половой близостью из-за разрывов и эпизиотомии

21:15 что такое диастаз и как поспешное худение может его усугубить

25:15 правда ли, что варикоз и геморрой есть у всех рожавших

27:50 почему после родов сыпятся волосы и зубы

29:20 главное правило восстановления после родов и счастливой мамы

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Подкасты РИА (297)


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