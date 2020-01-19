"Это надолго": как не помешать ребенку стать взрослым

Если упустить момент и не дать нужной самостоятельности, ребёнок может вырасти зависимым, безвольным неудачником. Как перестать всё контролировать и наконец осознать, что дети могут делать что-то без вас?

Думаете, дети отделяются от родителей в переходном возрасте или сразу после совершеннолетия? На самом деле сепарация начинается с рождения.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как дать ребенку больше самостоятельности, но в то же время не пустить все на самотек.

Сепарация — отделение ребенка от родителей, естественный процесс, связанный с взрослением. Через это проходят все. Ребёнок как личность отделяется от семьи, но сохраняет с ней связь.

С какого возраста начинается процесс сепарации? Какими могут быть последствия чрезмерной зависимости от родителей? А чрезмерной самостоятельности? По каким причинам сепарация не происходит? С какого возраста надо приучать ребенка спать в отдельной кровати и отпускать одного за хлебом?

Об этом Настя и Лина спрашивают кризисного и клинического психолога, эксперта благотворительной организации "Журавлик" Марию Зеленову.

Как понять подростка в сложный период и сохранить с ним теплые отношения — инструкция для родителей.

2:15 что такое сепарация

5:30 где заканчивается граница ответственности родителей за жизнь детей и начинается их самостоятельность (правило светофора)

8:50 как реагировать на фиолетовые волосы у подростков

10:45 что сделать, чтобы ребенок вырос "успешным" и самостоятельным

12:35 какие ошибки делают родители (о вседозволенности и жёстких границах)

14:05 по каким причинам сепарация не происходит

16:10 какие события могут отложить сепарацию

19:00 как приучить ребенка спать в своей кроватке или комнате

20:50 когда уже можно отпускать детей одних в магазин

21:50 нужно ли бороться с родительской тревогой

22:50 о ситуациях, когда дети "откатываются" и больше не хотят быть самостоятельными

23:55 почему это плохо, когда ребенок чрезмерно самостоятельный

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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