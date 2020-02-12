Гогия: небольшое число кандидатов в президенты Абхазии упрощает жизнь ЦИК

Об итогах регистрации кандидатов в президенты Абхазии и о том, как меньшее количество претендентов на пост главы повлияет на работу Центральной избирательной комиссии в беседе на радио рассказал ее председатель Тамаз Гогия.

11 февраля завершилась регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии. На пост президента Абхазии зарегистрировано три кандидата, напомним, что на выборах в 2019 году, было зарегистрировано девять кандидатов.

"Сложно только в одном, ведь Центральная избирательная комиссия не просто собирает материалы, мы обязаны провести выборную кампанию в полном объеме. Основная задача, конечно, это явка, то есть определение состоятельности выборов. Явку нам оказывает большое количество кандидатов. Каждый из кандидатов имеет своих сторонников, родственников, друзей, которые так или иначе приводят людей на выборы. Только в этом меньшее количество кандидатов отрицательно влияет", - сказал Гогия.

По словам Гогия, во всем остальном меньшее количество кандидатов в президенты упрощает работу ЦИК.

"Сокращается затратная часть, это и сами бланки бюллетеней, которые в несколько раз становятся меньше, соответственно, меньше краски, бумаги. Меньше всего того, что усложняло нам жизнь, в том числе и возможность предоставления эфирного времени. Ведь когда 10 кандидатов и ограниченно эфирное время, возникали сложности. Конечно, и представителей кандидатов в ЦИКе с правом совещательного голоса станет меньше. Когда их много, все кричат вразнобой, а мы эмоционально работаем, каждый отстаивает интересы своего кандидата и выражает позицию кандидата", - объяснил Гогия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта 2020 года. Для участия в президентской кампании в ЦИКе зарегистрировались политическая партия "Акзаара" и еще две инициативные группы по выдвижению Адгура Ардзинба и Аслана Бжания.