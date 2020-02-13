Зантария о радио в Абхазии: стержневая роль в формировании идеологии

О том, в каких условиях зарождалось абхазское радио, в интервью Sputnik рассказал поэт, публицист и журналист Владимир Зантария.

В Абхазии первый радиоэфир состоялся в 1932 году и, как отмечает Владимир Зантария, абхазское радио имеет очень богатую историю.

"Абхазское радио всегда играло стержневую роль в формировании идеологического мировоззрения. Поэтому оно попало под волну сталинско-бериевских репрессий в 30-е годы прошлого века и было фактически закрыто. На радио работали лучшие представители абхазской интеллигенции. Это было начало репрессий, когда уничтожался цвет абхазской нации, вся интеллигенция. Но это продолжилось и во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В 40-50-е годы абхазское радио также было запрещено. Оно было закрыто, как и абхазские газеты. Связано это было с тем, что была целенаправленная ассимиляторская политика грузинского руководства против Абхазии – шла целенаправленная работа по уничтожению абхазского этноса. Абхазское радио играло очень важную роль в формировании национальной идеологии, поэтому оно было подвергнуто репрессиям", - рассказал Владимир Зантария.

Абхазское радио было восстановлено в годы "оттепели", когда не стало Сталина и Берия. Однако, как вспоминает Зантария, функциональную деятельность радио было восстановить очень тяжело.

"Людей было мало. Интеллигенция очень сильно пострадала, поэтому приходилось готовить журналистов, работников. И радио становилось творческой лабораторией не только для самих журналистов, но и многих представителей интеллигенции", - отметил Зантария.

13 февраля, начиная с 2012 года, по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО отмечается Всемирный день радио.

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