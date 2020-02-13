Барциц о "липовых" путевках в Абхазию: принимаем меры на опережение

На официальном сайте Госкомитета республики по курортам и туризму опубликована информация о том, что в ходе мониторинга интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Абхазию, был выявлен сайт, представляющий "Летний пансионат Солнечный". В связи с этим Госкомитет просит желающих провести время в Абхазии быть бдительными и сверять информацию с официальными данными на сайте Госкомитета или обращаться по номеру горячей линии: 8 (800) 595-42-40

В интервью радио Sputnik Абхазия Астамур Барциц рассказал, какие еще обманные предложения размещены в сети интернет мошенниками и какую работу представители турсферы Абхазии ведут, чтобы уменьшить риск приобретения "липовых" путевок туристами.

"У нас эта ситуация актуальна из года в год, и мы всегда принимаем действия на опережение. Сейчас идет раннее бронирование на летний курортный сезон. Чтобы наши туристы не пострадали, не попали на мошеннические сайты, мы их предупреждаем. Работа проводится в сети интернет – мы выявляем мошеннические сайты, которые размещают не соответствующую действительности информацию. Так, например, санаторий "Москва" находится на реконструкции, но по нему идут продажи. Был выявлен момент и по поводу санатория "Кавказ" – есть официальный сайт санатория, а есть "липовый", на котором уже планируются продажи. Эти объекты находятся в Гагрском районе. В преддверии каждого сезона уже второй год подряд мы проводим профилактические мероприятия, чтобы не допустить масштабного развития этой темы. Это в первую очередь сказывается на репутации нашей республики", - сказал Барциц.

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